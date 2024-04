شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. جامعة الملك خالد تحقق مراكز متقدمة في تصنيف الـQS العالمي والان نبدء بالتفاصيل

جامعة الملك خالد

الدمام - شريف احمد - أثمرت الجهود المتواصلة في جامعة الملك خالد، عن وصول تخصصاتها العلمية ومجالاتها البحثية إلى مراكز متقدمة ضمن تصنيف الكيو إس (QS) العالمي للتخصصات العلمية، حيث حققت الجامعة أرقامًا قياسية في عدد من التخصصات المصنفة للعام 2024؛ وبلغ مجموعها سبعة تخصصات علمية، كما تم تصنيف حقلين علميين من أصل خمسة حقول يتم تصنيفها سنويًّا.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور القرني، أن الجامعة حققت المرتبة الــ 386 عالميًّا في حقل الهندسة والتقنية، كما حققت المرتبة الــ 501-550 عالميًّا في حقل العلوم الطبيعية، مضيفًا أنها كسرت حاجز أفضل 200 جامعة عالميًّا بعد تحقيقها المرتبة الـــ 151-200 في مجال الهندسة الكيميائية، وكذلك حققت أرقامًا قياسية في مجال الفيزياء وعلوم الفضاء بحلولها بالمرتبة الــ 301-350 عالميًّا. للتفاصيل:— صحيفة اليوم (@alyaum)كما تطور أداؤها في مجالي علوم الرياضيات والعلوم الكيميائية لتحقق المرتبة الـ 351-400 لكلا المجالين، إضافةً إلى تعزيز مكانة الجامعة عالميًّا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونيات بحصولها على المرتبة الـ 401-450 عالميًّا، فضلاً عن حضورها العالمي في مجالي الطب وعلوم الحاسب وأنظمة المعلومات، حيث صنفت جامعة الملك خالد في المرتبة الــ 451-500 لكلا المجالين.وأكد القرني أن الجامعة تعمل على تحفيز أدائها البحثي والابتكاري ورفع مستوى برامجها الأكاديمية المختلفة وذلك لتعزيز حضورها ضمن مختلف منصات التصنيف العالمية، مؤكدًا عزم الجامعة على تحقيق مستهدفات استراتيجيتها 2030 المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير، والمستهدفات الوطنية لرؤية المملكة 2030.