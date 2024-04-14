شكرا لقرائتكم خبر توزيع مليون كجم من فائض الطعام في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة عن وصول حجم فائض الطعام خلال رمضان إلى نحو مليون كيلو جرام، استفاد منها العديد من فئات المجتمع.

وأوضحت الجمعية أن هذا الفائض تم جمعه بطريقة آمنة وصحية تلبي معايير السلامة الغذائية، حيث إنها وجبات لم يتم تقديمها لأحد، حيث بلغ حجم الفائض من الطعام نحو 1,165,000 كجم، فيما تطلب تنفيذ 1420 رحلة ميدانية بمركبات الجمعية طوال شهر رمضان من أجل الحفاظ عليه.

وأشارت إلى أن المناطق التي تم التركيز عليها والتي يكثر فيها فائض الطعام هي فنادق المنطقة المركزية، ومؤسسات الإعاشة، والسوق المركزي لحلقات الخضار والفواكه، وساحات المسجد الحرام.

وكانت الجمعية رفعت من النقاط التي تقدم منها الخدمات لتصل إلى 60 نقطة توزيع، تشمل أجزاء عديدة من المسجد الحرام، ومواقف السيارات التي تقل ضيوف الرحمن في الجمرات وكدي، إضافة إلى المنطقة المركزية والمسفلة ومساكن المعتمرين والمساجد والأحياء التي تشتمل على الأسر المحتاجة.