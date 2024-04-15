شكرا لقرائتكم خبر تباشير الربيع تبدأ بالظهور في فياض «الحرة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت تباشير الربيع هذه الأيام بالظهور في «الحرة» بمنطقة تبوك، بعد الحالات المطرية التي شهدتها في شتاء هذا العام، مما يبشر بربيع واعد سيغطي مساحات شاسعة من الحرة التي تقع إلى الجنوب من مدينة تبوك بـ100 كلم.

وتم رصد بعض المناظر التي اكتست ببعض النباتات الربيعية التي تشتهر بها المنطقة، وخلفتها الأمطار الموسمية، لتضيف عليها مزيجا من الجمال، وتبشر بفصل ربيعي مميز سيشكل مقصدا لسكان تبوك وزائريها في إجازة العيد.

وتعد تضاريس منطقة تبوك بيئة متنوعة وجاذبة للسياحة، وذات مناظر خلابة سواء سواحلها البحرية الساحرة، أو جبالها التي تكتسي بالبياض في فصل الشتاء، وسهولها الخضراء في فصل الربيع، إضافة لمناطقها الأثرية وجبالها الشاهقة.