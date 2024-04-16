شكرا لمتابعة خبر عن موظفون يتفاجئون بهدايا على مكاتبهم بأسم زميلهم الراحل بالأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفته انسانيه قام أحد موظفي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإدارة المساجد في محافظة الأفلاج، بوضع هدايا على المكاتب بمقر العمل لموظفين، باسم زميل لهم رحل مؤخراً وقررت والدته تذكير زملائه به.

وعند وصول الموظفين لمقر عملهم، اليوم الإثنين، بعد إجازة عيد الفطر الطويلة، تفاجاوا بالهدية حيث نشر عدد من الموظفين صوراً للهدية التي تحمل اسم زميلهم “تركي بن سالم الشريد” ، والذي رحل قبل شهر رمضان المنصرم، وهي عبارة عن علبة كبيرة من قطع الشوكولاتة، ومسبحة إلكترونية.

وكانت الهدايا عبارة عن تهنئة بعيد الفطر، مكتوبة جاء فيها: “عيدية من أهل أخوكم المرحوم تركي سالم الشريد، لا تنسونه من صالح دعاءكم.