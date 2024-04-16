شاهد والدة موظف متوفى تفاجئ زملاءه بهدايا باسم ابنها

في لفتة إنسانية تُجسّد محبة الأمّ لابنها وحرصها على إبقاء اسمه حاضراً في قلوب زملائه، فاجأ موظفو وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإدارة المساجد في محافظة الأفلاج، بباقة من الشوكولاتة تحمل اسم زميلهم تركي بن سالم الشريد، الذي وافته المنية قبل شهر رمضان المبارك.

فقد قامت والدة تركي، بدافع من مشاعرها النبيلة، بإرسال باقة من الشوكولاتة وبعض الهدايا تحمل اسم ابنها إلى زملائه في العمل، وذلك أمس الاثنين، في بادرة كريمة تعكس مدى حرصها على بقاء ذكراه حاضرة في قلوبهم.

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