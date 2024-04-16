اخبار السعوديه

تراند اليوم : "حقين النياق فلوسهم كثير" .. شاهد: شاب بالخبر يشتري لناقته "عقد ثمين" من متجر كارتيه

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مجموعة صور لشاب ذهب لمتجر "كارتيه" بالخبر لشراء "عقد" ثمين لناقته.

وشارك الشاب صورة له من داخل المتجر، أثناء الشراء، وصورة للمنتجات التي اشتراها داخل السيارة.

كما صور ناقته بعدما ألبسها العقد حول رقبتها مرة، وحول قدمها مرة أخرى.

وأثارت الصور تفاعلا بين المتابعين، حيث علق أحمد المطيري قائلا: "كذلك الهندوس يقدسون البقر ويكسونها الذهب ويشريون بولها تماما مثل بعض الحيوانات عندنا".

وعلق صاحب حساب يدعى ساخر قائلا:"حقين النياق فلوسهم كثير"، وأضافت مريوشةوالعين "الحمد لله أن رزقنا عقولا".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا