تراند اليوم : "حقين النياق فلوسهم كثير" .. شاهد: شاب بالخبر يشتري لناقته "عقد ثمين" من متجر كارتيه

صحيفة الخليج 365: تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مجموعة صور لشاب ذهب لمتجر "كارتيه" بالخبر لشراء "عقد" ثمين لناقته.

وشارك الشاب صورة له من داخل المتجر، أثناء الشراء، وصورة للمنتجات التي اشتراها داخل السيارة.

كما صور ناقته بعدما ألبسها العقد حول رقبتها مرة، وحول قدمها مرة أخرى.

وأثارت الصور تفاعلا بين المتابعين، حيث علق أحمد المطيري قائلا: "كذلك الهندوس يقدسون البقر ويكسونها الذهب ويشريون بولها تماما مثل بعض الحيوانات عندنا".

وعلق صاحب حساب يدعى ساخر قائلا:"حقين النياق فلوسهم كثير"، وأضافت مريوشةوالعين "الحمد لله أن رزقنا عقولا".