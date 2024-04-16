السعودية | جامعة الأميرة نورة تُنظِّم حزمة من البرامج التدريبية للطالبات والخريجات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظَّم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من البرامج التدريبية، التي استهدفت طالبات وخريجات الجامعة؛ سعيًا إلى تأهيل الطالبات لسوق العمل، وتوفير فرص عمل ريادية من خلال تنمية المعارف والمهارات اللازمة للعمل.

ونفَّذ المركز ضمن البرنامج التدريبي “سُبل وأدوات التأهيل لسوق العمل” محاضرة عن “إستراتيجيات البحث عن وظيفة”؛ بهدف إكساب الطالبة مجموعة من الإستراتيجيات التي تسهم في خلق فرص العمل، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان “العمل عن بُعد،تفوقي على التحديات”؛ بهدف تنمية مهارات العمل عن بُعد للطالبات والخريجات، وتعريفهن بأهم التحديات التي تواجههن للتغلب عليها.

كما عقد المركز محاضرة حول “صعوبات التدريب الميداني وطرق التغلب عليها”، ضمن البرنامج التدريبي “مهارات التوظيف الأساسية”؛ للتعريف بأول مراحل الانخراط في بيئة العمل للطالبات، وكيفية التغلب على الصعوبات المستقبلية، ومحاضرة ” المسارات المهنية في سوق العمل”؛ لتعريف الطالبات بالمسارات المهنية وأهميتها في سوق العمل.

وعمل المركز على تنظيم جلسة حوارية بعنوان الذكاء العاطفي”؛ لتقديم مفاهيم عن الذكاء العاطفي، وكيفية تطويره، بالإضافة إلى جلسة حوارية بعنوان “تقدير الذات والثقة بالنفس”؛ والتي تهدف إلى تقديم مفاهيم وحقائق عن تقدير الذات والثقة بالنفس؛ بما يسهم في إكسابها للطالبات.

إضافة إلى تقديم جلسة إرشاد مهني جماعية؛ لتعريف الطالبات المقبلات على التدريب التعاوني بكيفية الاستعداد لبيئة العمل.

ويأتي ذلك ضمن جهود مركز الدعم الطلابي والمهني للمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، وذلك من خلال توفير مخرجات تنافسية، وتقديم الدعم المهني، والإرشاد الوظيفي، والإثراء المعرفي والمهاري؛ لتمكين الطالبات من المساهمة في بناء المستقبل.