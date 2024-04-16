أثار شاب سعودي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور له أثناء شرائه عقدًا ثمينًا من متجر “كارتيه” بالخبر، وذلك بهدف إهدائه لناقته.

نشر الشاب صورًا له من داخل المتجر أثناء عملية الشراء، بالإضافة إلى صور للمنتجات التي اشتراها داخل السيارة، ثم قام بتصوير ناقته بعد إلباسها العقد حول رقبتها وقدمها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع هذه الصور، حيث عبر البعض عن استغرابه لتصرف الشاب، بينما اعتبره البعض الآخر تصرفًا طبيعيًا ناتجًا عن ثراءه.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: شاب بالخبر يشتري لناقته عقد ثمين من متجر شهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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