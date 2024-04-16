شكرا لمتابعة خبر عن شاب يتوجه إلى كارتييه لشراء عقد ثمين لناقته .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في ظاهرة مدهشة وغريبة من نوعها توجه شاب إلى كارتييه لشراء عقد ثمين لناقته.

وقام الشاب بتوثيق ذلك من خلال مجموعة من الصورة خلال ذهابه لشراء العقد حتى وضعه في عنق الناقة .

وأظهرت مجموعة من الصور الناقة وهي ترتدي العقد بينما الشاب يقف بجانبها بسعادة ويلتقط لها الصور، بعدما علّق العقد في عنقها .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصور معربين عن غضبهم الشديد من تصرف الشاب، حيث علّق أحدهم قائلاً:” لمن تكون الفلوس عند البزران ولايعرفون قيمتها.”