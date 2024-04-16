تراند اليوم : هل يؤجل لقاء الهلال والعين غداً مجدداً بسبب الأحوال الجوية؟ .. محلل طقس يجيب - فيديو

صحيفة الخليج 365: أكد محلل الطقس عقيل العقيل، أنه لا توجد إمكانية لتأجيل مباراة الهلال والعين غداً مجدداً بسبب الأحوال الجوية.

وقال العقيل في مداخلة عبر قناة الإخبارية:" بناءً على التوقعات الجوية سيكون الطقس يوم غدٍ مستقر ولا يوجد إمكانية لتأجيل اللقاء مجددًا".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، وذلك بسبب الظروف الجوية وفقاً لبيان إعلامي نشره الاتحاد الاسيوي بموقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء.