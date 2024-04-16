شكرا لقرائتكم خبر طرح تذاكر العرض الاستثنائي لأوبرا «زرقاء اليمامة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن طرح تذاكر العرض الاستثنائي الجديد «أوبرا زرقاء اليمامة»، أول أوبرا تنتجها المملكة والإنتاج الأوبرالي الأضخم على مستوى العالم العربي.

ويأتي العمل الريادي الجديد برعاية من وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ليكون نقطة مفصلية في مسار ازدهار ثقافة المملكة، لما يمتاز به فن الأوبرا من قيمة فنية عالية واهتمام دولي من متذوقي الفنون وكل جماهير التجارب الثقافية من حول العالم.

وتستقي أوبرا زرقاء اليمامة مكانتها المرموقة في المشهد الثقافي من حقيقة جمعها ما بين جماليات فن الأوبرا الكبرى والنص الأوبرالي (الليبريتو) المؤلف باللغة العربية، والذي يتمحور حول قصة راسخة في عمق الثقافة العربية، إضافة للغناء الأوبرالي الفريد والأداء الآسر لأشهر الأشعار المغناة والمقاطع الموسيقية المستوحاة من أبرز المؤلفات الأوبرالية مضافة إليها عناصر الموسيقى السعودية.

وعن مكانة العمل ودوره في المشهد الثقافي المحلي والإقليمي والعالمي، صرح الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، بأن أوبرا زرقاء اليمامة تجسد عنصرا راسخا في التراث السعودي، وتعيد تقديم القصة الشهيرة بإطار معاصر يتناسب مع التوجهات الفنية الحديثة وتطلعات الجماهير.

أوبرا زرقاء اليمامة: