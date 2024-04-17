تراند اليوم : عمره 25 عاما وطوله 24 بوصة.. شاهد: مرض نادر يتسبب في وقف نمو "هندي" في سن الخامسة

ترجمة حصرية: عرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قصة هندي يبلغ من العمر 25 عامًا وطوله 24 بوصة توقف عن النمو في سن الخامسة بسبب مرض نادر أصابه.

ويعد "كومار" هو الشخص الوحيد في عائلته الذي يعاني من نقص النمو، وينحدر من جانسي، في ولاية أوتار براديش الشمالية.

وقالت عائلته إنها نقلته إلى الطبيب عندما كان طفلاً صغيراً، بعد أن توقف عن النمو الجسدي عندما كان في الخامسة من عمره.

وأضافت والدته، إن العديد من الأطباء أخبروها بأنه يعاني من "مرض الغدة الدرقية" الذي أعاق نموه.

وأوضحت بأن العلاج ممكن، ولكن ليس لديهم ما يكفي من المال لتحمله.

يذكر أن القزامة هي حالة طبية تتميز بقصر القامة بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط ​​الطول، وعادة ما يكون سببه عوامل وراثية، أو اختلالات هرمونية، أو حالات طبية تؤثر على نمو العظام.