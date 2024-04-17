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أطلق العرب القدماء عدة تسميات على البرق.. ما هي؟ .. الزعاق يجيب.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية تسميات البرق التي أطلقها عليه العرب القدماء.

وقال الزعاق أن سدا وسحاب ونفيض هذه هي مراتب السحاب، مشيراً إلى أن السحاب تبدأ بالسدا والذي يكون عبارة عن سحاب مرتفع وعندما يتجمع يتحول إلى سحاب ماطر.

وأضاف الزعاق أن البرق عند العرب له عدة مسميات أولها البرق الوليفي وهو البرق الذي يلمع لمعتين بشكل مستمر، والبرق الخُلب هو البرق الكاذب والذي يري من مكان بعيد ولا يوثق بنزول المطر بعده، والبرق الصاعق وهو البرق الذي يصعق الأرض بنوره.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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