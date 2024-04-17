اخبار السعوديه

السعودية | محافظ جدة يستقبل مدير التطوير والشراكات بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن محافظ جدة يستقبل مدير التطوير والشراكات بالجمعية العربية للثقافة والفنون والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, في مكتبه اليوم، صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز مدير التطوير والشراكات بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون, يرافقها مدير عام الجمعية خالد الباز ومدير الجمعية بجدة محمد آل صبيح.

واستمع سموّه خلال اللقاء لشرح موجز عن إستراتيجية الجمعية وخطتها في دعم ورعاية المواهب في المجال الثقافي والفني بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا