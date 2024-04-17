السعودية | محافظ جدة يستقبل مدير التطوير والشراكات بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, في مكتبه اليوم، صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز مدير التطوير والشراكات بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون, يرافقها مدير عام الجمعية خالد الباز ومدير الجمعية بجدة محمد آل صبيح.

واستمع سموّه خلال اللقاء لشرح موجز عن إستراتيجية الجمعية وخطتها في دعم ورعاية المواهب في المجال الثقافي والفني بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.