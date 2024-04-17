تراند اليوم : بسبب خلاف على عاصمة إسرائيل … شاهد: صحفي إسرائيلي لـ مذيع العربية "أنت واحد سفاح"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ملاسنة بين مذيع العربية طاهر بركة والصحفي الإسرائيلي عيدان رونين بعدما سأله عن التباين في المواقف بين واشنطن وتل أبيب حول الرد المحتمل على هجمات طهران.

ولم يجب رونين على السؤال ورفض إطلاق مصطلح "تل أبيب" كعاصمة لإسرائيل قائلا: "أنا لا أقبل وصف تل أبيب بأنها عاصمة إسرائيل"، مضيفا "أنصحك أن تسمي الأمور بمسميات حيادية وتقول إسرائيل بدلا من تل أبيب أو القدس".

ويرد مذيع العربية على الصحفي الإسرائيلي قائلا: "هذا شغلي مش شغلك وهذه المصطلحات نحن من نحددها في قناة العربية وفي الإعلام العربي بحكم مصالحنا السياسية وأوضاعنا الداخلية وليس كما ترتأون".

وطرح بركة السؤال مرة ثانية على الصحفي الإسرائيلي حول خيارات الرد على إيران، لكنه لم يجب وعاد لنفس النقطة قائلا: "أنت تستخدم مصطلح تل أبيب وأنا أستخدم أورشليم القدس العاصمة قبل 3 آلاف سنة" حسب زعمه.