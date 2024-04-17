تراند اليوم : شاهد: إطلاق صاروخ من لبنان وإصابة 13 من الجيش الإسرائيلي في عرب العرامشة

صحيفة الخليج 365: أعلنت وسائل إعلام عبرية بأن 13 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في عرب العرامشة بالجليل الغربي.

وذكرت أن هناك 4 إصابات في حالة خطيرة، وثمانية في حالة خفيفة وواحد في حالة متوسطة.

وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن المصابين هم عناصر في الجيش.