تراند اليوم : شاهد: إطلاق صاروخ من لبنان وإصابة 13 من الجيش الإسرائيلي في عرب العرامشة

- 1/2
- 2/2
٢٠٢٤٠٤١٧_١٥٢١٤١-COLLAGE
صحيفة الخليج 365: أعلنت وسائل إعلام عبرية بأن 13 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في عرب العرامشة بالجليل الغربي.
وذكرت أن هناك 4 إصابات في حالة خطيرة، وثمانية في حالة خفيفة وواحد في حالة متوسطة.
وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن المصابين هم عناصر في الجيش.
وذكر موقع Ynet أنه تم إطلاق عدة قذائف باتجاه منطقة الجليل الغربي، وأصابت إحداها بشكل مباشر المركز المجتمعي في عرب العرامشة، حيث أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.