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تراند اليوم : شاهد: إطلاق صاروخ من لبنان وإصابة 13 من الجيش الإسرائيلي في عرب العرامشة

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صحيفة الخليج 365: أعلنت وسائل إعلام عبرية بأن 13 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في عرب العرامشة بالجليل الغربي.

وذكرت أن هناك 4 إصابات في حالة خطيرة، وثمانية في حالة خفيفة وواحد في حالة متوسطة.

وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن المصابين هم عناصر في الجيش.

وذكر موقع Ynet أنه تم إطلاق عدة قذائف باتجاه منطقة الجليل الغربي، وأصابت إحداها بشكل مباشر المركز المجتمعي في عرب العرامشة، حيث أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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