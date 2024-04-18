شكرا لمتابعة خبر عن الفرق بين التوقيت الغروبي والتوقيت الزوالي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس، خالد الزعاق، الفرق بين التوقيت الغروبي والتوقيت الزوالي.

وقال الزعاق إن الساعات قديما كان يعتمد توقيتها على غروب الشمس، وأطلق على ذلك التوقيت الغروبي، مضيفا أن هذا التوقيت يختلف من مكان لآخر بسبب اختلاف مكان الغروب يختلف من مكان لآخر، وذلك بحسب ما ذكره في قناة العربية.

وأضاف خبير الطقس أن التوقيت الزوالي هو التوقيت الذي يستخدم التوقيت العالمي الموحد الذي يعتمد على زوال الشمس، وأصبح دول العالم تعتمد عليه.

ونوه بأن الأجرام السموية هي أساس التوقيت في جميع الثقافات، مشيرا إلى أن أول ساعة كونية للتوقيت النهاري هي الشمس، فيما تعد النجوم أول ساعة كونية للتوقيت الليلي.