#مطارات_دبي تطالب المسافرين بعدم التوجه للمطار إلا في حالات الضرورة وطيران الإمارات تعلق إجراءات السفر بسبب سوء #الأحوال_الجوية للتفاصيل | https://t.co/YBJvu1AuiJ #دبي | #دبي_الآن | #اليوم pic.twitter.com/sQo8hCVjBr

شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حدوثها في الإمارات وعمان.. "كاوست" تتنبأ بفيضانات الجزيرة العربية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام