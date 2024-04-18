تراند اليوم : أول تعليق من سلطنة عمان على خروج دخان "غريب" من حفرة في ولاية سمائل- فيديو

صحيفة الخليج 365: أصدرت هيئة البيئة في عُمان، بيانا كشفت خلاله سبب خروج دخان ملون باللون الوردي من حفرة في الأرض في ولاية سمائل بالتزامن مع منخفض المطير.

وقال البيان: "تابعت هيئة البيئة المقطع المرئي الذي تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول تصاعد أدخنة من أحد الحفر في ولاية سمائل وتم التحقق من قبل المختصين في إدارة البيئة بمحافظة الداخلية".

وأضاف البيان:" نود التوضيح بأنه يوجد عطل والتماس في خط كهربائي أرضي نتج عنه تفاعلات وتصاعد هذه الأدخنة وعملت فرق شركة نماء لتوزيع الكهرباء على إصلاح هذا العطل وتم الإنتهاء منه وعاد التيار الكهربائي".