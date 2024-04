شكرا لقرائتكم خبر عن بـ9 تصانيف مختلفة.. "تعليم جازان" يتصدر مبادرة "الموهوبون العرب" والان نبدء بالتفاصيل

مراكز وتصانيف الطلبة

الدمام - شريف احمد - حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تسعة تصانيف متقدمة على مستوى الوطن العربي في مبادرة "الموهوبون العرب" في دورتها للعام الحالي 2024م، التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ لاكتشاف ورعاية وتمكين المواهب العربية الشابة، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" وهيئة تقويم التعليم والتدريب. تفاصيل أوسع This is a Twitter Status This is a Twitter Status— إدارة تعليم جازان (@MOE_JZN)وحصلت الطالبة آمنة علي جوخب والطالب ناصر أحمد معافا، على تصنيف "موهبة استثنائية"، الذي يعد أعلى تصنيف في المسابقة، كما حصلت الطالبتان ريتال طلال النعمي وغلا عبدالوهاب زيلع، والطالبان هاشم محي الدين الشريف ومشعل محمد النعمي على تصنيف "موهوب" وهو التصنيف الثاني في المسابقة، فيما حصل الطالب رامي علي الذروي والطالبة رينا محمد شبيلي، والطالب علي ياسين الأهدل على تصنيف "واعد بالموهبة".وكانت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، قد أعلنتا عن نتائج الدورة الحالية من مبادرة "الموهوبون العرب"، الهادفة إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم واحتضانهم في العالم العربي، ونشر الوعي حول الموهوبين، للإسهام في بناء قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة ورعايتهم من أجل مستقبل زاهر.