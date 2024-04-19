شكرا لقرائتكم خبر عن الموروث الفني الأصيل يحيي ليالي مهرجان محمية الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

إقبال جماهيري

الدمام - شريف احمد - ونظّم المهرجان هيئة تطوير المحمية في المركز الحضاري بمحافظة القريات لمدة 5 أيام، حيث تفاعل الجمهور مع عروض الفرق الفنية التي قدمت مجموعة من الألوان الشعبية والتراثية على خشبة المسرح في المهرجان.شهدت محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، مهرجاناً فنياً، تضمن فقرات من الموروث الفني الأصيل، تجمع بين الأصالة والجمال والمتعة.كما شهد مسرح الفنون الأدائية إقبالاً من جمهور المهرجان الذي عاش متعة وتجربة استثنائية مع العرض المسرحي "قصر كاف".ويضم المهرجان عدة أقسام منها سوق الحرفيين، والرقصات الشعبية، ومنطقة الحياة الفطرية، وجناح المحمية، ومسرح الفنون الأدائية، ومنطقة الطفل، ومسابقات تفاعلية، ومنطقة التشجير والزراعة، ومنطقة المطاعم والمقاهي.ويستقبل المهرجان الذي انطلق الأحد الماضي الزوار يومياً من الساعة 4 إلى 11 مساءً، وتنتهي فعالياته اليوم.