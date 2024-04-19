بالتفاصيل.. جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن قائمة الأفضل في تصنيف شنغهاي

في إنجاز بحثي نوعي جديد ومتميز تم تصنيف #جامعة_الأمير_محمد_بن_فهد ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلًا لبراءات #الاختراع لعام 2023@pmuofficial | @issaalansari

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