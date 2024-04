شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن قائمة الأفضل في تصنيف شنغهاي والان نبدء بالتفاصيل

قطاع التعليم

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازاً وطنياً وعالمياً بدخولها ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية بحسب تصنيف شنغهاي الأكاديمي العالمي للعام 2023م.واحتلت المرتبة ما بين 150 - 200 على مستوى العالم في تخصص علوم وهندسة الطاقة، فيما حلت الجامعة في المرتبة الخامسة في ذات التخصص على مستوى الجامعات السعودية . للتفاصيل: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وعدّ رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري الإنجاز، حافزاً للجامعة لتعزيز جهودها والاهتمام ببرامجها الأكاديمية وتخصصاتها، منوهاً بالدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.وقدّم الأنصاري التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد نائب رئيس مجلس الأمناء، ولجميع منسوبي الجامعة بمناسبة تحقيق الإنجاز.