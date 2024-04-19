تراند اليوم : مقتل تيك توكر عراقية حسناء بـ4 رصاصات أثناء نومها.. والكشف عن دافع الجريمة ومفاجأة بشأن هوية القاتل

صحيفة الخليج 365: أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن مقتل البلوغر والتيك توكر الشهيرة "فيروز آزاد" بعدة طلقات نارية في مدينة أربيل شمال العراق.

وذكر مصدر مقرب، أن التيكتوكر فيروز آزاد وجدت مقتولة في شقتها حي دراتو جنوب شرق أربيل، حيث اقتحم عدد من أقاربها الشقة، وأطلقوا عليها أربع رصاصات من مسدس شخصي اخترقت جسدها أثناء نومها، مما أدى إلى وفاتها في الحال، وفق "الخليج 365".

وأشارت التحقيقات الأولية إلى تورط والدها المنفصل عن والدتها منذ فترة طويلة وأبناء عمومتها في الحادث، فيما أوضح مصدر أم والدها وأقاربها سبق وهددوا فيروز بالقتل فيما لم تعمل على غلق حساباتها على موقعي "سناب شات، و تيك توك" والتوقف عن نشر يومياتها على تلك المواقع.

الجدير بالذكر تبلغ الضحية فيروز آزاد 21 عاما من عمرها، ونشطت على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً في "تيك توك" كواحدة من البلوكرات المشهورات في إقليم كردستان وتقدم غالب محتواها في اللغة الكردية.