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محمية الأمير محمد بن سلمان.. القبض على مخالف لصيده دون ترخيص

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة، تمكنت من القبض على مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
وكان بحوزته 200 طلقة هوائية حيّة، و7 طيورًا مصيدة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

عقوبة صيد القمري الأوروبي

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية. ⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)
وأكدت أن عقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة 1500 ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10 آلاف ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال بالرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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