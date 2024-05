شكرا لقرائتكم خبر عن محمية الأمير محمد بن سلمان.. القبض على مخالف لصيده دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

عقوبة صيد القمري الأوروبي

القبض على مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.



صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة، تمكنت من القبض على مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.وكان بحوزته 200 طلقة هوائية حيّة، و7 طيورًا مصيدة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية. وأكدت أن عقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة 1500 ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10 آلاف ريال.وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال بالرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.