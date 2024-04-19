تراند اليوم : خبيرة أرصاد مصرية تكشف سراً خطيراً لم يحدث منذ 75 عاما بعد هطول الأمطار الغزيرة على الإمارات وعمان

صحيفة الخليج 365: علقت الدكتورة منار غانم، الخبيرة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر على الفيضانات والأمطار الغزيرة التي هطلت على الإمارات وعمان.

وكشفت الخبيرة المصرية أن ما حدث في الإمارات يمكن توصيفه بعنف مناخي بشكل كبير لأن كميات الأمطار التي تسقط في عام كامل، سقطت في يوم أو اثنين فهذا حدث مناخي غير مسبوق لم يحدث منذ 75 عاما.

وتابعت أنه كان لافتا للانتباه ومثيرا للدهشة أن نشاهد سقوط أمطار بهذا الشكل والمعدل الكبير في الإمارات وسلطنة عمان والبحرين، وكلها تأثرت بمنخفض جوي يرافقه كتل هوائية قادمة من المحيط الهندي ومحيط بحر العرب مع منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا. والطبيعة الجغرافية أدت لتشكل الحالة العنيفة التي حدثت.

وأضافت أن تغيرات المناخ تؤدي للاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة في سطح الكرة الأرضية ككل، ما يزيد من عمليات التبخر ويؤدي لتغيير منظومة التوزيعات الضغطية، ويخلق ظواهر جوية عنيفة بشكل كبير ونوبات طقس جامحة، وهو ما حدث في الإمارات وسلطنة عمان.