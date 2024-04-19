شكرا لمتابعة خبر عن السماح باستخراج الهوية الوطنية اختياريًا من سن 6 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سمحت التعديلات الجديدة على نظام الأحوال المدنية، باستخراج الهوية الوطنية اختيارياً، لمن هم بين سن السادسة والخامسة عشرة، وذلك بدلاً من المعمول به في السابق والذي كان اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة

وتضمنت تفاصيل التعديل التالي:

1- إضافة فقرة إلى المادة (الثانية)، يكون ترتيبها (ك) بالنص الآتي: «ك- البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي.

2- تعديل المادة (السادسة عشرة)، لتكون كالتالي: «عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

3- تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي: «يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة).

والجدير بالذكر أن البطاقة تستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.