تراند اليوم : بالفيديو..المتحدث باسم المرور:إذا لم يتم السداد خلال المدة المتاحة للتخفيض سيتم حجز أموال المخالف بقيمة المخالفات

صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور الشكرة، أنه إذا لم يتم السداد خلال المدة المتاحة للتخفيض سيتم حجز أموال المخالف بقيمة المخالفات، وذلك بالنسبة للمخالفات المسجلة اعتبارا من 9 شوال.
المهل المحددة
وقال خلال مداخلة مع قناة mbc: "تضمنت المادة 75 من نظام المرور تسجيل المخالفات بتخفيض 25% إذا تم سداد المخالفة في المهل المحددة للسداد وفي حال انتهاء المهل دون سداد المخالفة سيتم اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ المنصوص عليها نظاما".
التخفيض
وأردف: " هنا نود أن نفصل بين تخفيض المخالفات بنسبة 50% والذي انطلق اعتبارا من التاسع من شوال لمدة ستة أشهر وهو شامل لجميع المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 شوال على ألا يرتكب المخالف أحد المخالفات التي تشكل خطورة على الصحة العامة.
وتابع: "أما فيما يخص المخالفات المسجلة اعتبارا من التاسع من شهر شوال فهذه ينطبق بحقها المادة 75 من نظام المرور والتي تتيح تخفيض للمخالفة الواحدة بنسبه 25% في حال السداد خلال المحددة نظاما".
طرق السداد
وأشار إلى أن المخالف يستطيع سداد المخالفات المسجلة عليه دفعة واحدة، أو سداد غرامة كل مخالفة على حدة.
طرق الدفع