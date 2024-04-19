تراند اليوم : بالفيديو..المتحدث باسم المرور:إذا لم يتم السداد خلال المدة المتاحة للتخفيض سيتم حجز أموال المخالف بقيمة المخالفات

صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور الشكرة، أنه إذا لم يتم السداد خلال المدة المتاحة للتخفيض سيتم حجز أموال المخالف بقيمة المخالفات، وذلك بالنسبة للمخالفات المسجلة اعتبارا من 9 شوال.

المهل المحددة

وقال خلال مداخلة مع قناة mbc: "تضمنت المادة 75 من نظام المرور تسجيل المخالفات بتخفيض 25% إذا تم سداد المخالفة في المهل المحددة للسداد وفي حال انتهاء المهل دون سداد المخالفة سيتم اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ المنصوص عليها نظاما".

التخفيض

وأردف: " هنا نود أن نفصل بين تخفيض المخالفات بنسبة 50% والذي انطلق اعتبارا من التاسع من شوال لمدة ستة أشهر وهو شامل لجميع المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 شوال على ألا يرتكب المخالف أحد المخالفات التي تشكل خطورة على الصحة العامة.

وتابع: "أما فيما يخص المخالفات المسجلة اعتبارا من التاسع من شهر شوال فهذه ينطبق بحقها المادة 75 من نظام المرور والتي تتيح تخفيض للمخالفة الواحدة بنسبه 25% في حال السداد خلال المحددة نظاما".

طرق السداد

وأشار إلى أن المخالف يستطيع سداد المخالفات المسجلة عليه دفعة واحدة، أو سداد غرامة كل مخالفة على حدة.

طرق الدفع

وحول طرق الدفع المتوفرة للسداد، قال: " يمكن السداد عبر نظام سداد للمدفوعات أو منصة إيفاء"، لافتا إلى أنه في حال عدم قيام المخالف بسداد المخالفات المتراكمة عليه والتي عليها تخفيض بنسبة 50% وتم ارتكابها قبل تاريخ 9 شوال، خلال المدة المحددة تعود المخالفة لقيمتها السابقة قبل التخفيض، أما فيما يخص المخالفات المسجلة اعتبارا من 9 شوال يتم الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية المخالف بقيمة المخالفة وفقا للإجراءات النظامية.