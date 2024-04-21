شكرا لقرائتكم خبر عن منع كاميرات المراقبة والتدخين.. اشتراطات جديدة لمحلات الخياطة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات محلات الخياطة 2024، أبرزها منع دخول الرجال للمحلات النسائية باستثناء حالة واحدة، وحظر تركيب كاميرات مراقبة داخلية بها، وكذلك منع التدخين بكل أنواعه داخل المنشآت.

وحددت الوزارة متطلبات الترخيص عبر منصة ”استطلاع“ إذ يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني وتقديم سجل تجاري ساري يحتوي على النشاط المطلوب ترخيصه.

ونصت الوزارة على أن تكون مساحة منطقة الخياطة 50% من إجمالي مساحة المحل، وذلك في محلات الخياطة الرجالية أو النسائية، وأن يكون موقع المحل على شوارع مخصصة للاستخدام التجاري حسب المخططات ووثائق البناء المعتمدة.

وسمحت الوزارة بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة شريطة ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.

وألزمت الوزارة المرخص له بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي «والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائية، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها».

اشتراطات غرفة قياس الملابس

واشترطت الوزارة 10 متطلبات لغرف القياس حيث أكدت على توفير عدة أقسام منها منطقة استقبال ومحاسبة، ومنطقة للتخزين بمساحة «10م²» كحد أقصى، ومنطقة الخياطة، ومنطقة عرض تسمح بالحركة، بحيث لا تقل المسافة بين الفاترينات أو وحدات الأرفف الوسطية عن 120 سم.

سمحت بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات/المنشآت التجارية، ومنطقة «القياس» وتبديل الملابس لمحلات الخياطة النسائية التي يعمل بها نساء لخدمة النساء، والرجالية التي يعمل بها رجال لخدمة الرجال، على ألّا تقل مساحتها عن 2,5 م² وألا تكون معزولة عن المحل، وتوفر الخصوصية التامة، وأن تكون الأبواب قابلة للغلق التام، ويمكن قفلها من الداخل، وألاّ تزيد فتحة أسفل الباب عن 5 سم، وأن تكون جدران الغرفة من ا​لداخل مصمتة وخالية من أفياش الكهرباء ولوحات الزينة، وأن تكون المرايا مثبتة على الباب فقط، أو أن تكون منفصلة بذاتها عن الجدران. واجهة ​من الزجاج الشفاف السيكوريت

​​ وأوجبت الوزارة أن يكون تصميم الواجهات وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.

ومنعت تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.

وألزمت المرخص له بأن تكون واجهة المحل/المنشأة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، و160سم للأبواب المزدوجة، ويستثنى من ذلك محل خياطة نسائي يعمل به نساء لخدمة النساء، ويراعى في التصميم خصوصية المستفيدات بحيث لا يتيح رؤية من بالداخل.

وأكدت الوزارة على الالتزام بمتطلبات ذوي الإعاقة، وأن يكون المبنى خاليا من التشوه البصري، لا سيما استخدم مواد مقاومة للحريق بالسقف ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.

واشترطت على المرخص له الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط، مع منع مزاولة النشاط على الأرصفة أو إشغال الشوارع، أو مارسة أي نشاط غير المرخص له.

ونصت اشتراطات محلات الخياطة أن تكون واجهة المحل/المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR»، وتعليمات الجهات الحكومية.

وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المحل/المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.

ومنعت وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات أو المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء والتي تكون جزء من مبنى قائم، أو تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع التأكيد على ضرورة توفير يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة. منع دخول الرجال لمحلات الخياطة النسائية

نصت الاشتراطات على أن يقتصر العمل على النساء فقط، في محلات الخياطة النسائية بحيث تكون كافة العاملات والمستفيدات من النساء.

ومنعت لائحة الاشتراطات دخول الرجال أثناء ساعات العمل، إلا في حالة واحدة هي وجود صيانة ويكون أثناء خلو المحل من المستفيدات أو بعد انتهاء الدوام، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة، وكذلك منع تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية.

وشددت اللائحة على تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، مع منع التدخين بكل أنواعه.

وألزمت المنشآت ومحلات الخياطة بتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، ومنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ووضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل أو المنشأة أو داخل المبنى.

يأتي ذلك بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري لواجهات المحلات.