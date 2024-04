شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة تبوك تحصُد 6 ميداليات بمعرض جنيف للاختراعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت جامعة تبوك 6 ميداليات ذهبية وفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024، من خلال الاختراعات والابتكارات المشاركة ضمن جناح وزارة التعليم بالمعرض في دورته 49 خلال الفترة من 17 - 21 أبريل الحاليّ، بمشاركة 26 جامعة سعودية.

وفاز بالميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف اختراع (تحسين إنتاج الفيروسات القاتلة للأورام) للدكتور المهند الكيال.

وفاز بالميدالية الذهبية اختراع (نظام التعديل المكاني التربيعي) للدكتور الهادي عقون، واختراع (تصنيع كاثود جديد لتحسين تخزين LIB) للدكتور تيمور حمد الله.

الميداليات الفضية

بينما حصلت الاختراعات التالية على الميدالية الفضية وهي:

- اختراع (تتبع مسارات حركة المرور في شبكات مراكز البيانات) للدكتور عامر الجعيدي.

- اختراع (أنظمة وطرق الكشف عن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف بيئات إنترنت الأشياء) للدكتور بندر العتيبي.

واختراع (أنظمة وطرق توفير الكشف عن النوايا السلوكية) للدكتور عبد العزيز المحمادي.



تشجيع الأفكار والابتكارات

This is a Twitter Status تحصُد 6 ميداليات ذهبية وفضية في معرض This is a Twitter Status،ضمن الاختراعات المشاركة في جناح This is a Twitter Status بالمعرض في دورته الـ 49.This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة تبوك (@U_Tabuk)

وأوضح وكيل جامعة تبوك للدراسات العليا والبحث العلمي د. سعد بن مطلق المطيري، أن مشاركة الجامعة تأتي ضمن إطار خطتها الاستراتيجية التي تستهدف تشجيع وتطوير الأفكار والابتكارات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بدعم الاختراعات والابتكارات ونشر ثقافتها عالميًا.

وأضاف: كما أتت هذه المشاركة لتعزيز حضور الجامعة البحثي والابتكاري في المحافل الدولية، وفتح آفاق للتبادل المعرفي والشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات العالمية.

وأضار إلى أن مشاركة الجامعة كانت فرصة لتبادل التجارب مع الباحثين والمخترعين من مختلف دول العالم.