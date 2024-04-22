شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معايير لممارسة أنشطة تقييم أضرار المركبات.. الاشتراطات وأنواع المخالفات والان نبدء بالتفاصيل



وتحدد اللائحة ممارسة تقييم أضرار المركبات وفق 5 معايير هي عدد الحوادث المرورية سنويًا، مساحة المدينة، توزيع كثافة الحوادث المرورية في المدينة، توفر المناطق الصناعية، امتداد النطاق العمراني.

تصنف اللائحة المراكز إلى ثلاث فئات: الفئة «أ»: مركز تقييم أضرار المركبات البسيطة أو المتوسطة دون نقل المركبة أو قطرها للمركز، الفئة «ب»: مركز تقييم جميع أنواع أضرار المركبات باستثناء المركبات الواردة في الفئة «ج».

أما الفئة «ج»: مركز تقييم أضرار المركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة مثل «الشاحنات والقاطرات والمقطورات والحافلات»، والتي لا يقل وزنها الإجمالي عن «3,5» طن.

تمنح الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المعنية فيما يلزم - ترخيص مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، أو الموافقة المؤقتة، وذلك بما يتوائم مع الاحتياج الفعلي في النطاق الجغرافي وبما يتفق مع المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة.

وألزمت اللائحة المقيّم المعتمد المرخص له أو الحاصل على الموافقة المؤقتة - بحسب الأحوال - الالتزام بالاشتراطات والأحكام الواردة في هذه القواعد بحسب فئة كل مركز، وللهيئة صلاحية إلغاء الموافقة المؤقتة أو إيقاف المرخص له جزئياً أو كلياً حال مخالفته للاشتراطات أو القواعد بعد إعطائه مهلة لتصحيح وضعه ودون قيامه بذلك، ولا يحق في هذه الحالة الرجوع على الهيئة بأي مصاريف أو تعويضات. الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، بهدف تحديد الأحكام والقواعد المنظمة وضوابط إنشاء وتشغيل المراكز.وتحدد اللائحة ممارسة تقييم أضرار المركبات وفق 5 معايير هي عدد الحوادث المرورية سنويًا، مساحة المدينة، توزيع كثافة الحوادث المرورية في المدينة، توفر المناطق الصناعية، امتداد النطاق العمراني.تصنف اللائحة المراكز إلى ثلاث فئات: الفئة «أ»: مركز تقييم أضرار المركبات البسيطة أو المتوسطة دون نقل المركبة أو قطرها للمركز، الفئة «ب»: مركز تقييم جميع أنواع أضرار المركبات باستثناء المركبات الواردة في الفئة «ج».أما الفئة «ج»: مركز تقييم أضرار المركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة مثل «الشاحنات والقاطرات والمقطورات والحافلات»، والتي لا يقل وزنها الإجمالي عن «3,5» طن.تمنح الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المعنية فيما يلزم - ترخيص مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، أو الموافقة المؤقتة، وذلك بما يتوائم مع الاحتياج الفعلي في النطاق الجغرافي وبما يتفق مع المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة.وألزمت اللائحة المقيّم المعتمد المرخص له أو الحاصل على الموافقة المؤقتة - بحسب الأحوال - الالتزام بالاشتراطات والأحكام الواردة في هذه القواعد بحسب فئة كل مركز، وللهيئة صلاحية إلغاء الموافقة المؤقتة أو إيقاف المرخص له جزئياً أو كلياً حال مخالفته للاشتراطات أو القواعد بعد إعطائه مهلة لتصحيح وضعه ودون قيامه بذلك، ولا يحق في هذه الحالة الرجوع على الهيئة بأي مصاريف أو تعويضات.



الاشتراطات الإنشائية



واشترطت الهيئة أن تكون بوابة دخول المركز مستقلة عن بوابة الخروج، وأن يؤخذ بعين الاعتبار في التصاميم تفادي الاختناقات المرورية والازدحام، وعدم تشكيل خطورة على الطرق المجاورة، والقدرة على استيعاب القدر الممكن من المركبات ضمن حدود المركز، ولا يتم تنفيذ التصاميم إلا بعد موافقة الهيئة عليها.

وألزمت بأن تكون مساحات المكاتب الإدارية متناسبة مع عدد العاملين في المركز، وأن يكون مكتب استقبال العملاء في موقع يسهل الوصول إليه دون الحاجة للدخول إلى المسارات.

وتضمنت الاشتراطات توفير مواقف خارجية للعملاء، وتوفير منطقة انتظار مُهيأة للعملاء، مناطق الاستراحة للعاملين في المركز، والمصليات ودورات المياه للعملاء «رجال/نساء» بشكل منفصل، ودورات مياه أخرى مخصصة للعاملين.

واشترطت توفير معدات الإسعافات الأولية بما في ذلك حمام غسيل العين. وتدريب العدد الكافي من العاملين على تقديم الإسعافات الأولية.



الاشتراطات الفنية



وحددت اللائحة الاشتراطات الفنية للمراكز منها استخدام الإضاءة الطبيعية في إنارة المركز، مع تجنب الوهج والحفاظ على مستوى ضوء مماثل في المرافق، وأن تكون الانبعاثات الحرارية للإضاءات المستخدمة قريبة من نطاق درجة الحرارة الطبيعية بقدر الإمكان وذلك باستخدام إنارة «8000K».

واشتملت الاشتراطات على إنشاء مناسيب تصريف السوائل المنسكبة في المسارات ومناطق العمل، إنشاء نظام تهوية عالي الكفاءة للتخلص من عوادم المركبات، وتوفير تمديدات كهربائية في المسارات ومناطق العمل، مع مصابيح كهربائية يدوية.

كما تضمنت توفير تمديدات للهواء المضغوط والماء، تركيب نظام النداء العام، وتوفير منطقة مخصصة للمعدات المتنقلة وفقاً للقائمة التي تحددها الهيئة، وتحدث هذه القائمة بشكل دوري.

ونصّت اللائحة في باب الاشتراطات التشغيلية، منها الحصول على التأهيل اللازم، والتأكد من تأهيل جميع العاملين، وسداد المقابل المالي، عدم مزاولة مهنة التقييم خارج أنظمة الهيئة الإلكترونية بأي حال من الأحوال.

وألزمت المرخص له بأخذ موافقة الهيئة المسبقة - كتابياً - على أي تغيير في شكل المركز القانوني للمنشأة أو في حصص الملكية فيها، أو دخول أو خروج أي من الشركاء، أو الاندماج أو الاستحواذ ونحو ذلك، والعمل بأمانة وشفافية ونزاهة وعدل وفق الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، واتباع الممارسات المهنية المعتمدة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

واشترطت أيضًا التعامل مع العملاء وفقاً للمهارات المهنية اللازمة وبأقصى عناية، والحرص على رفع كفاءة العاملين في المراكز من خلال التدريب والخبرة واستقطاب الكفاءات.

وألزمت جميع العاملين بالزي الموحد وفق ما تحدده الهيئة، ووضع البطاقة التعريفية في مكان واضح موضحاً فيها بيانات العامل.

ولا يجوز للمقيم المعتمد المرخص له أو الحاصل على الموافقة المؤقتة - بحسب الأحوال - مباشرة تقييم الأضرار خارج مقر المركز «التقييم المتنقل لأضرار المركبات» إلا إذا تضمن الترخيص أو الموافقة​ المؤقتة - بحسب الأحوال - تخويله بذلك، وأن يتقيد عند ذلك بما تحدده الإدارة المختصة من اشتراطات.

شروط تقديم الاعتراض على المركز والتزامات المقدم



يشترط لقبول طلب الاعتراض أن يقدم طلب الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز «10» أيام عمل من تاريخ إصدار التقرير، يقدم طلب الاعتراض ممن له صفة أو مصلحة من ذوي الشأن بالتقرير محل الاعتراض، وعبر الأنظمة الإلكترونية.

ونصت الشروط أيضًا على عدم تكرار تقديم طلب الاعتراض لأكثر من مرة ولا يقبل الطلب الاعتراض في حال صدر بشأنه حكم قضائي، أو في حال كونه منظوراً أمام القضاء، ما لم يرد طلب بذلك من المحكمة المختصة.

ويلتزم مقدم الاعتراض بتقديم المعلومات والبيانات والإقرارات الصحيحة لدى تقديم طلب الاعتراض، وأن يكون مبرراً وموضحاً سببه، وعدم إصلاح المركبة أو القيام بأي تغيير فيها لحين البت في الاعتراض، وعدم تقديم أي مطالبة تتعلق بالتقرير لحين البت فيه.

أنواع المخالفات



وحددت الهيئة ثلاثة أنواع من المخالفات تتمثل في المخالفات المهنية وهي المتعلقة بعدم الالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، بما يشمل معايير تقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة.

أما المخالفات الإنشائية، وتتعلق بعدم الالتزام بالقواعد والاشتراطات، والتعليمات والتوجيهات الإنشائية والتنظيمية الصادرة من الهيئة.

وأخيرًا المخالفات التشغيلية وتتعلق بعدم تحقيق مستهدفات مؤشرات الأداء الواردة في القواعد، أو تقديم معلومات غير صحيحة بشأنها.