شكرا لقرائتكم خبر 200 ألف ريال أو أرض سكنية لمتضرري التصدعات الأرضية بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها في جدة أمس، على منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل، جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية، بسبب التصدعات والتشققات الأرضية، مبلغ تعويض إضافيا قدره 200 ألف ريال، أو أرضا سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، حسبما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.

كما وافق مجلس الوزراء على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية.

وأكد المجلس في هذا السياق، مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، مؤكدا حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل المتعدد الأطراف.

ورحب المجلس بالمشاركين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد الأحد والاثنين المقبلين بالرياض، في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي، وصياغة مسار المستقبل لمواجهة التحديات العالمية.

وعد مجلس الوزراء اختيار البنك الدولي المملكة مركزا للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميا، تأكيدا على ريادة ما حققته هذه البلاد من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية.

وبين أن المجلس نوه بحصول (خمس) مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لـ2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، عاكسة بذلك ما تشهده المملكة من تطور وازدهار على الأصعدة كافة.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

موافقات وقرارات

مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب بين حكومتي المملكة وقطر.

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والدومينيكان.

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس)، التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة، للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية.

مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة، ونظيرتها في تركيا، لتعزيز التعاون في المجالات المالية.

مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين بين حكومتي المملكة وتشاد.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة، ووزارة الاقتصاد والبحار في البرتغال.

مذكرة تفاهم بين المملكة، وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة، واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في اليمن.

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، ومكتب الإحصاءات الأسترالي في أستراليا، للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.

تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة، بين الهيئة العامة للنقل في المملكة، ووزارة النقل في مصر، والتوقيع عليه.

مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، ومكتب المدعي العام في كوريا، في مجال منع الفساد ومكافحته.

اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة، وإدارة محفوظات الدولة في الجمهورية الهيلينية.

اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي بالمملكة، وسلطة النقد السنغافورية.

تفويض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البهامي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة، ووزارتي السياحة والاستثمار والطيران، والبهاما الكبرى في كومنولث جزر البهاما، للتعاون في مجال العلوم والتقنية، والتوقيع عليه.

الترخيص لبنك (يو بي إس إيه جي) السويسري، بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.

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