تراند اليوم : بعد فشل توقعاته.. الصبحان يعلق على خروج الهلال من بطولة آسيا أمام العين الإماراتي

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الرياضي حسن الصبحان المعروف بملك التوقعات، على خروج نادي الهلال من دوري أبطال آسيا أمام فريق العين الإماراتي.

وقال الصبحان في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": الحظ يصعد بالعين للنهائي من هجمه واحده يسجل هدف والهلال عشرين هدف ضايع كرة القدم ظالمة.

وأضاف: ألف مبروك للعين وهاردلك للكبير وزعيم آسيا الهلال، مشيرا: فرص تضيع بشكل غبي وبشكل مستفز والفار والحكم يحتاجون فار وحكم.. مهزلة تحكيمية بقيادة اتحاد آسيوي فاشل يتعمد إخراج أنديتنا بحكام مستواهم فاشل.

الجدير بالذكر أن الهلال ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي بعد نتيجة لقاء الذهاب والإياب (5-4) لصالح العين.