تراند اليوم : شاهد.. مواطن يروي قصة خاله الذي ظل يبحث على منزل أخته 75 عامًا في عسير

صحيفة الخليج 365: روى مواطن يدعى سعيد بن نازح، قصة خاله الذي ظل يبحث على منزل أخته بالرضاعة 75 عاما.

أخوين بالرضاعة

وقال بن نازح خلال حديثه في برنامج الإعلامي عبدالحميد آل شيبان على منصة "تيك توك"، إن القصة تعود للشيخ أحمد بن جابر الحمالي البشري الذي ولد في هضبة "جري" بمنطقة عسير عام1930، وكان الأول لوالدته التي لم تكن تجيد إرضاعه، فساعدتها امرأة تدعى مهرة من أبناء الهضبة كانت ولدت حديثًا ابنة، وأرضعت الطفل لأشهر، ليصبح الرضيعين أخَوين بالرّضاعة.

انقطاع الاتصال

وغادرت عائلة الشيخ جابر، الهضبة بعد فترة قصيرة من ولادته، لينقطع اتصال الأسرتين، قبل أن يبدأ الشاب جابر رحلة البحث بعمر العشرين عامًا عن أخته بالرضاعة تنفيذًا لوصية والدته.

التنقل والبحث

وأشار إلى أن خاله تنقل في حياته بين أبها والطائف والرياض، ولم تكن وسائل الاتصال متاحة بسهولة في شبابه، لكن وسائل التواصل الاجتماعي، ساهمت في تحقيق ما تمناه وهو إيجاد منزل أخته وأبنائها.

وفاة الأخت

وبين أن الشيخ أحمد بن جابر الحمالي البشري نجح في الوصول لمنزل أخته التي توفيت عام 1993 بعمر 75 عامًا، لتنتهي رحلة البحث الطويلة.

لقاء تلفزيوني

وأوضح بن نازح أنهم توصلوا إلى خاله في ديسمبر الماضي عندما شاهدوه في لقاء ببرنامج "رموز من عسير" الذي يقدمه محمد بهران على سناب شات.

وقال الشيخ المسن في بداية اللقاء حينها إن له أختًا بالرّضاعة يعتقد أنها توفيت الآن، لكنها يريد الوصول لأبنائها، علَّ ظهوره في اللقاء يساعده في الوصول لهدفه الذي تحقق بالفعل بعد أن سارع سعيد للقاء خاله في منزله الواقع بمنطقة السراة في عسير.

وحول ردة الشيخ أحمد بعد الوصول لمنزله قال بن نازح، إنه انفجر بالبكاء الشديد والعجيب والمستمر وظل يردد: لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم احتضنه.