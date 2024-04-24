تراند اليوم : شاهد.. طبيب يكشف عن وصفة طبيعية للتخلص من تسوس الأسنان نهائياً

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب أسنان عن وصفة طبيعية للتخلص من تسوس الأسنان وإزالة الجير، وعلاج ألم الأسنان نهائياً.

وقال خلال مقطع فيديو، إن مكونات الوصفة هي "نصف ملعقة قرفة، نصف ملعقة قرنفل مطحون، ونصف ملعقة ملح طعام".

وأضاف: "يتم وضع هذه المكونات وخلطها معا ثم يتم إضافة ملعقة من معجون الأسنان، وقطرات من زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ثم يتم تقليب المكونات حتى يصبح الخليط متجانس".

وتابع: "ثم يتم إحضار فرشاة أسنان ووضع جزء من الخليط على الفرشاة، ودعك الأسنان بشكل جيد لمدة 5 دقائق ويستخدم لمدة 3 مرات أسبوعيا حتى يختفي تسوس الأسنان".