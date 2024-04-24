تراند اليوم : شاهد: القبض والتشهير باسم المواطن " فيصل ماجد المالكي" لتحرشه بآخر في مكة

صحيفة الخليج 365: ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على المواطن فيصل ماجد عوض المالكي لتحرشه بآخر.

وأوضح الأمن العام، أن المتهم تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.