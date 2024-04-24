تراند اليوم : شاهد: القبض والتشهير باسم المواطن " فيصل ماجد المالكي" لتحرشه بآخر في مكة

صحيفة الخليج 365: ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على المواطن فيصل ماجد عوض المالكي لتحرشه بآخر.
وأوضح الأمن العام، أن المتهم تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
صحيفة الخليج 365: ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على المواطن فيصل ماجد عوض المالكي لتحرشه بآخر.
وأوضح الأمن العام، أن المتهم تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية