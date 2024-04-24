حلول رقمية لتسهيل المعاملات المالية للزوار والمعتمرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت جلسات منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة توقعات ارتفاع الطلب على الزيارة والعمرة وأثره على أسعار تذاكر الطيران، ومحدودية مقاعد الطيران مع الوجهات المباشرة.

ودعا المشاركون في الجلسات إلى التوسع في شبكة الرحلات الجوية بإضافة وجهات مباشرة جديدة، وكذلك إمكانية مساهمة شركات الطيران المحلية والدولية في توفير منتجات تساعد في تنويع الزيارات إلى المملكة، إلى جانب تطوير وتحسين الإجراءات المالية في قطاع العمرة والزيارة، والطرق المبتكرة والحلول الرقمية لتسهيل المعاملات المالية.

كما استعرضت مناقشات الجلسة الحوارية، التوعية بالخدمات الأرضية المقدمة في المنافذ، ومدى التقدم في أتمتة العمليات، ورفع كفاءة العاملين فيها، كما استعرضت أهمية الخدمات المقدمة للزوار في الحرمين الشريفين وطيلة رحلة المعتمر وإقامته في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخلال زياراته لمختلف المواقع التي يرتادها الزائرون عند قدومهم للمملكة، إلى جانب إسهامات القطاع غير الربحي في تحسين الخدمات المقدمة للزوار وإثراء تجربتهم.

وناقشت ثاني جلسات المنتدى الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، محور خدمات النقل الجوي لضيوف الرحمن، بمشاركة ممثلي قطاعات تعمل في مجالات النقل الجوي، والخدمات الأرضية، وشركات العمرة الدولية، وهيئة الطيران المدني.

وتطرقت مناقشات الجلسة الثالثة للمنتدى، إلى موضوع تحليل الأنظمة المالية في منظومة العمرة والزيارة، شارك فيها ممثلو برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الاتصالات، والبنوك، والشركات المقدمة لخدمات العمرة والزيارة، استعرضوا خلالها الحلول الممكنة للحوالات المالية الدولية على قطاع العمرة والزيارة.

أبرز المناقشات: