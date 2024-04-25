رسالة مؤثرة من أب مكلوم إلى مدرسة ثانوية في عسير .. يودع ابنه الراحل بكلمات مؤثرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة حزينة من أب مكلوم إلى إحدى المدارس الثانوية في مركز قنا بمنطقة عسير. الرسالة تمثل ردًا من المواطن على إشعار وصله من المدرسة يفيد بغياب ابنه، حيث أكدت المدرسة على ضرورة إحضار عذر رسمي لتجنب خصم درجات الغياب.

وأعرب المواطن في رسالته عن حزنه وأسىه لوفاة ابنه، الذي كان يدرس في تلك المدرسة. قال: “أفيدكم بأن ابني الطالب محمد عبدالرحمن أحمد غاب عن الدنيا بأسرها، والتحق بالرفيق الأعلى أرحم الراحمين. وكم كنت أتمنى لو أنه نائم على سريره كي أوقظه وأجبره للذهاب إلى المدرسة كما كنت أفعل”.

وأضاف المواطن بأنه يرجو من الجميع أن يتذكروا ابنه ولا ينسوه، حتى وإن كان قد رحل عنهم. ودعا المدرسة لرفع درجات الغياب لابنه في حال تم خصمها، وطلب منهم أن يسلموا له عاطفة وتعازيه، وأن يعذروه عن تقصيره في تلك الفترة.

وختم رسالته بكلمات مؤثرة قال فيها: “سلموا لي على زملائه وأساتذته، سلموا لي على كرسيه وطاولته، سلموا لي على جدران مدرسته وعلى زوايا مكانه واقبلوا عذره وتقصيره، ولا تنسوه من خالص دعائكم”.

تلك الرسالة المؤثرة أبدت حزن وأسى الأب على فقدان ابنه، وأثارت مشاعر العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تمنى الجميع أن يتغمد الله الطالب الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.