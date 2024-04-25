الملك سلمان يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الروتينية

أعلن الديوان الملكي اليوم عن مغادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة جدة. حيث قد استكمل العاهل السعودي الفحوصات الروتينية المقررة.

وفي البيان الذي صدر عن الديوان الملكي، تمنى الديوان الملكي حفظ الله لخادم الحرمين الشريفين وصحته، وأعرب عن أمنياته بأن يتمتع الملك سلمان بالعافية والصحة الجيدة.

يأتي هذا الإعلان بعدما أجرى الملك سلمان الفحوصات الروتينية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وتمت المغادرة اليوم الأربعاء الموافق 24 إبريل 2024م.