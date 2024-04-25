تراند اليوم : "عبدالرحمن بن مساعد" يعلق على خسارة الهلال أمام العين.. ويكشف عن الخطأ الأكبر للمدرب خيسوس

صحيفة الخليج 365: علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على خسارة الهلال أمام العين الإماراتي وخروجه من بطولة دوري أبطال آسيا.

حسم التأهل

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "لعب الهلال مباراة ممتازة ولكن مباراة الذهاب حسمت التأهل بنتيجتها وكان الخطأ الأوحد والأكبر للمدرب خيسوس هذا الموسم والذي لن يلغي الخروج من بطولة آسيا أنه مدرب كبير ورائع ..كان الخطأ أن الفريق لعب ذهابًا بعقلية الحفاظ على سلسلة الإنتصارات وكأنه على يقين من الفوز وإلا فكيف تلعب في نصف نهائي خارج أرضك ويلج مرماك أربع أهداف من هجمات مرتدة؟!".

وتابع:"كان الأجدى أن يشارك بونو ذهابًا وأن يتحفظ الفريق في لعبه ويركز على عدم تلقي أهداف ولكن ما حدث كان العكس.. طبعًا لا يجب إغفال أن اللاعبين مرهقين جدًا بسبب المنافسة على كل البطولات"