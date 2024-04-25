شكرا لقرائتكم 190 طالباً وطالبة يمثلون الدفعة الـ 13 من كلية الأعمال بجامعة الفيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رعى الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمس الأربعاء 24/4/2024م، حفل تخرج الدفعة الـ 13 من طلاب جامعة الفيصل وطالباتها في كلية إدارة الأعمال، والبالغ عددهم نحو 190 طالبًا وطالبة، وذلك في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة في الرياض، بحضور الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم مسيرة للخريجات والخريجين، ويتبع ذلك تلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم.

وعبر الأمير تركي الفيصل عن شكره وتقديره للأمير عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود، على رعايته وحضوره هذا الحفل، مقدماً شكره لمعالي رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع، على ما تشهده الجامعة من تطوير، مثمناً جهود الكوادر العلمية، لدورهم في إعداد أجيال المستقبل بالعلم والأخلاق والتدريب، ومنظومة البحث العلمي.

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إنجازات متميزة

وثمّن رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع في كلمة له بالحفل، دعم القيادة الرشيدة، وقال :”بفضل هذا الدعم حققت جامعة الفيصل إنجازات متميزة واحتلت مكانة مرموقة بين الجامعات السعودية والعالمية، معلناً عن إطلاق برامج الدكتوراه في تخصصات نوعية بدءًا من العام الدراسي المقبل”.

وأضاف أن جامعة الفيصل، تجني اليوم ثمار سعيها المتواصل نحو التفوق والإبداع، مدعومة بأسس متينة من التعليم المتميز والبحث العلمي والتطوير الدائم؛ ما أكسبها اعترافات واسعة من هيئات الاعتماد المحلية والعالمية، كما تمكنت الجامعة من تحقيق إنجازات متميزة، واحتلت مكانة مرموقة بين الجامعات السعودية والعالمية، وتم اختيارها كواحدة من الجامعات المستهدفة في مبادرة الدخول إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالمية في 2030، كما فازت خمسة مشاريع بدعم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بأكثر من ١٧ مليون ريال لتجهيز المعامل والمختبرات الابتكارية في الهندسة وتقنية النانو والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر.

فرص عمل مجزية

وقال آل هيازع: “لقد أثبت خريجو الجامعة تميزهم في سوق العمل، واستطاعوا تحقيق إنجازات مهنية لافتة؛ ما جعل الكثير من الهيئات والشركات المحلية والعالمية تترقب يوم المهنة الذي تقيمه الجامعة سنوياً، هذه الشركات والهيئات لا تسعى فقط لاستقطاب خريجي الجامعة، بل تقدم لهم أيضاً فرص عمل مجزية، مما يؤكد على القيمة العالية والمهارات الفريدة التي يحملونها في سوق العمل”.

وفي ختام كلمته قدم “آل هيازع” شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الأمناء والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء، والأمير بندر بن سعود بن خالد رئيس اللجنة التنفيذية للجامعة، ولمؤسسة الملك فيصل الخيرية ومجلس أمناء الجامعة على دعمهم المتواصل، وشاكراً ومقدراً الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية والتطوير، والأستاذ الدكتور خالد بن مناع القطان نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية عميد كلية الطب وللعمداء ولأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة.

وأكد الخريجون في كلمتهم عن اعتزازهم بالجامعة التي تخرجوا فيها، مشيرين إلى أنهم يدركون حجم المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم بعد التخرج، مستشرفين المستقبل بما حصّلوه من علوم، التي ستكون داعماً لمسيرتهم العملية، محققين آمال قيادة المملكة الحكيمة فيهم؛ بأن يكونوا حجر الزاوية في بناء المملكة الحديثة.