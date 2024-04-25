تراند اليوم : بالفيديو : الكابتن طيار "رهف الجديعي" تروي تجربة إقلاعها من مطار نادي الطيران بالقصيم

صحيفة الخليج 365: روت رهف الجديعي، أول كابتن طيار تقلع من مطار نادي الطيران السعودي بمنطقة القصيم تجربة تعلمها الطيران.

أول كابتن طيار

وقالت رهف الجديعي: "اليوم تشرفت بأني أول كابتن طيار تكون على متن أول طائرة تقلع من مطار نادي الطيران السعودي بالقصيم بعد أخذ الإذن بالإقلاع من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان. صفات

وتابعت: "الطيران إضافة لشخصيتي، وتعلم الطيران ليس تعلم كيف تتحكم بالطائرة أو تنقلها من مكان إلى مكان فقط وإنما ينمي الكثير من الصفات في الشخصية".

الشغف بالطيران

وأضافت: "شغفي بالطيران بدأ منذ الطفولة بسبب سفري حول العالم ما جعلني مهتمة بالطيران وبعد الانتهاء من مسيرتي في الطب بدأت مرحلة تعلم الطيران وتمكنت من أخذ الكورسات النظرية والتعليمية حتى حصلت على رخصة الطيران".

نادي الطيران

وواصلت: " نادي الطيران بيئة مشجعة وممكنة للهواة وأدعو جميع المهتمين بالطيران للانضمام إلى نادي الطيران والاستفادة من قدراته في مجال الطيران".