تراند اليوم : السماح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام دون ضرائب أو رسوم أو جمارك بشرط !

صحيفة الخليج 365:أعلن اتحاد الغرف السعودية انضمام السعودية إلى عضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع.

وبذلك تبدأ المملكة رسمياً في تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، اعتباراً من شهر يونيو المقبل.

ويعد نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية بشرط إعادة استيرادها أو تصديرها خلال الفترة المحددة، ويشمل الدفتر طيفاً واسعاً من البضائع.

ووفقاً لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع وفقاً لشروط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت، ويعمل على إصدار وثيقة دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع للمستفيدين، التي تمكنهم من استيراد بعض السلع بصورة مؤقتة دون الحاجة إلى الإجراءات الجمركية المعتادة أو دفع الرسوم والضرائب.