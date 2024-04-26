شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد يوضح حقيقة تعرض المملكة لكميات غير مسبوقة من الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، حقيقة تعرض المملكة لكميات غير مسبوقة من الأمطار.

وقال حسين القحطاني، أن التصريحات الإعلامية عن تأثر المملكة بكميات أمطار غير مسبوقة مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة غير دقيقة، ومستوى الحالة المطرية وغزارتها معلن عبر تقارير المركز.

وأضاف: “نأمل من الجميع عدم الانسياق وراء هذه البيانات، كما نؤكد على وسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.