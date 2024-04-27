تراند اليوم : أول تعليق من حفيدة "عبدالله فيلبي" بعد تخرجها من جامعة الفيصل في الرياض _فيديو

صحيفة الخليج 365: علقت الدكتورة سارة بنت فارس بن عبدالله فيلبي، على تخرجها من جامعة الفيصل بالرياض.

وقالت سارة، خلال لقاء مع قناة "العربية"؛ "أنا سعودية من أصول بريطانية من مواليد الرياض ومحبة للحياة وتجدني بين أفراد أسرتي محاطة بكتبي ومذكراتي.

وأضافت: حصلت على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع مرتبة الشرف الثانية وعلى درجة الماجستير في العلوم الطبية والحيوية في علم الأجنة والبيولوجيا الإنجابية مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الفيصل في الرياض.

وتابعت حفيدة عبدالله فيلبي: لحظة تخرجي كانت مليئة بالفخر والفرح.