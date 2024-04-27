في مؤشر على التوسع في نشاط توصيل الطعام.. شركة توصيل طعام صينية تطلب وظائف بالسعودية

أعلنت شركة “ميتوان” العملاقة لتوصيل الطعام عن فتحها باب التوظيف لعدد من الوظائف في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في مؤشر قوي على عزمها التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشير إعلانات التوظيف المنشورة على موقعي “لينكد إن” و”بيت.كوم” إلى أن الشركة تبحث عن مرشحين ذوي خبرة في مجالات تطوير الأعمال، وتوسيع قاعدة المستخدمين، وتعزيز استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء، وذلك للانضمام إلى فريق عملها تحت مظلة علامتها التجارية “كيتا” المتخصصة في توصيل الطعام، والتي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها.

ولم تصدر “ميتوان” أي تعليق رسمي حتى الآن على خططها للتوسع في المملكة العربية السعودية،

وكانت قد ذكرت مصادر إعلامية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الشركة تخطط لبدء عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، مع اختيار الرياض كأولى محطاتها في إطار خططها التوسعية.

وتأتي هذه الخطوة بعد توسيع “ميتوان” لنشاطها ليشمل هونغ كونغ في مايو 2023، والتي تمثل أول سوق خارج البر الرئيسي للصين تعمل فيه الشركة.

ومنذ ذلك الحين، تزايدت التكهنات حول استمرار “ميتوان” في خططها للتوسع الخارجي، خاصة مع بحثها عن فرص جديدة للنمو.

وكان قد صرح الرئيس التنفيذي للشركة، وانغ شينغ، في وقت سابق: “نعمل حاليًا على تقييم الفرص المتاحة في أسواق أخرى… ونحن على ثقة تامة بقدرتنا على دخول أسواق جديدة وتطوير نهج يتناسب مع احتياجات المستهلكين في كل سوق”.