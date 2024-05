شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى عربيًا.. "المحاسبين السعودية" تنضم إلى مجموعتي (IAASB) و (IESBA) الدوليتين والان نبدء بالتفاصيل

تجربة رائدة

شاركت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ممثلة بكل من مجلس معايير المراجعة ولجنة سلوك وآداب المهنة فيها، بالاجتماع الدوري لمجموعتي معدي المعايير في كل من مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد، ومجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة وذلك خلال اجتماعين عقدتهما المجموعتان الأسبوع الماضي في نيويورك.ومثل الهيئة فيهما بالمشاركة عن بعد، كل من رئيس لجنة سلوك وآداب المهنة أحمد الشنقيطي، ومستشار إدارة المعايير المهنية في الهيئة الدكتور ياسر النفيسة.

وخلال الاجتماعات، رحبت المجموعتان بانضمام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين كونها أول هيئة مهنية عربية تنضم إلى عضويتهما، لما لذلك من أهمية لتجربة الهيئة في تطبيق المعايير الدولية.وعد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس، انضمام الهيئة انعكاسًا لأهمية مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة وما صاحبها من تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية ومساهمة فاعلة في الجهود الدولية لتطوير المعايير الدولية.يذكر أن الهيئة المترجم الرسمي لإصدارات مجلسي معايير المراجعة ومعايير سلوك وآداب المهنة الدوليين، وبالإضافة إلى ذلك يشغل سامي الشرفاء أحد الأعضاء الأساسيين في الهيئة، عضوية المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد.