بعد تناولهم وجبة من مطعم بالرياض.. الطبيب الذيابي يعلق على واقعة تسمم 15 شخصاً

علق الدكتور عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، على حالات تسمم تعرض لها 15 شخصًا بعد تناولهم وجبة من أحد مطاعم الهامبرغر في الرياض.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه على منصة “إكس”، أعرب الذيابي عن أهمية الحذر من مصادر الطعام التي نتناولها، خاصة بعد اكتشاف حالات التسمم بمرض البوتوليزم في الرياض.

وأشار إلى أن الصحة هي الأولوية، وشجع على الإبلاغ عن أي أعراض للتسمم الغذائي لوزارة الصحة لضمان سلامتنا وسلامة الآخرين في أي وقت وأي مكان.

وأوضح أن سموم البكتيريا المسببة لمرض البوتوليزم تتحطم بعد غلي الطعام لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق قبل تناوله، مما يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض. وأشار إلى أن هذا النوع من التسمم لا ينتقل بين الأشخاص، بل ينتقل عبر الطعام نفسه.

وختم بالتأكيد على أن حالات التسمم المعروفة حاليًا في الرياض بسبب مرض البوتوليزم نادرة وقد تكون خطيرة، ويمكن أن تحدث نتيجة تناول طعام ملوث. وأشار إلى أن تسجيل ١٥ حالة يُعتبر عددًا مرتفعًا، وتشمل الأعراض الغثيان، الاستفراغ، ألم البطن، صعوبة في البلع والتنفس، والشلل.

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