شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من مؤسس مطعم هامبرغيني بعد تسمم 15 شخص وإغلاق جميع فروعه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علّق المدير التنفيذي والمؤسس لسلسلة مطاعم هامبرغيني نواف الفوزان، على أنباء إغلاق كافة الفروع الخاصة بالمطعم، من قبل أمانة مدينة الرياض.

وجاء قرار الإغلاق، بعدما تبين إصابة 15 شخص بالتسمم، جميعهم تناولوا وجبات من هامبرغيني، بالرياض، وطلبت أمانة المنطقة بإغلاق كافة الفروع وكذلك المعمل الرئيسي، حتى يتم التحليل والتأكد من سلامة الأطعمة.

وقال الفوزان: “طلبت الأمانة إغلاق جميع فروعنا في مدينة الرياض والمعمل المركزي في المنطقة الوسطى لعمل جميع الفحوصات والاختبارات لمعرفة المسبب الأساسي لهذه الحالة”.

وتابع:” ‏ولإيماننا الكبير أن سلامة الغذاء وجودة المنتجات هي عنصر أساس في عملنا بدرنا بالإغلاق المباشر لجميع فروعنا وإلغاء جميع الطلبات من كافة منافذ البيع وطلبات التوصيل.

وأردف: “وحتى هذه اللحظة لم يتم الإفصاح عن هذا السبب ونعمل جنباً إلى جنب مع كافة الجهات المعنية لأخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة ونعمل في هامبرغيني على أساس الجودة والمعايير العالمية لصحة الغذاء وسلامة التغذية ونسعى جاهدين لتقديم تجربة مثالية ونعمل بجودة عالية ومواصفات قياسية ونتمنى ‏الصحة والسلامة لكل من أصابه التسمم”.