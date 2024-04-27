تراند اليوم : "من بينها الخبز الأبيض والأرز "… "النمر" يحذر من تناول أطعمة تزيد من احتمال حدوث جلطة القلب ويكشف البديل

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب وجراحة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن أضرار تناول الأطعمة ذات مؤشرات السكر المرتفعة.

وقال "النمر"، في تغريدة له عبر إكس: "تناول الأطعمة عالية مؤشر السكر (فيها سكريات سريعة الامتصاص) على المدى البعيد تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب".

وأضاف: "لذلك يجب الابتعاد عن هذه الأطعمة "قدر الامكان" مثل: الخبز الابيض، الأرز الابيض، البطاطس، المشروبات الغازية، الكيك، الكوكيز، والآيس كريم، الحلويات، الفطائر... إلخ".

وأشار إلى أن البديل لها هو أغذية منخفضة مؤشر السكر G.I وهي كثيرة ولله الحمد: مثل "الأجبان، بيض، لحوم، دجاج، مكسرات، خضروات، فواكه... إلخ".