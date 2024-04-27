تراند اليوم : تفاصيل الحكم على منفذة تفجير إسطنبول في تركيا

صحيفة الخليج 365: أصدرت محكمة تركية، حكما بالسجن المؤبد لامرأة سورية، بعد إدانتها في قضية التفجير الذي وقع في شارع "الاستقلال" الشهير في إسطنبول في عام 2022 وأودى بحياة ستة أشخاص.

وأصدرت المحكمة في المجمل سبعة أحكام بالسجن المؤبد على أحلام البشير، بتهمة "القتل العمد جراء التفجير" و"الإخلال بالإضرار بوحدة الدولة".

كما صدرت أحكام بالسجن بحق عشرين متهماً لفترات تتراوح بين أربع سنوات والسجن المؤبد، لاتهامهم "بتقويض وحدة الدولة وسلامتها" و"القتل العمد".

الجدير بالذكر، انفجرت قنبلة وضعت داخل حقيبة في شارع "استقلال" السياحي قرب ميدان تقسيم في إسطنبول، يوم 13 نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة نحو 100 شخص.